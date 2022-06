Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce mardi 28 juin 2022 va être agité d'après Matante Rosina. C'est une journée qui s'annonce venteuse et houleuse. Le ciel est encombré partout sauf sur le nord qui conserve de belles éclaircies le matin. Dans l'après-midi, la couverture nuageuse s'étale sur le nord. Dans les Hauts, le ciel reste dégagé et les températures bien fraîches. Attendez-vous à des rafales de vent comprises entre 80 et 90 km/h. Matante Rosina rappelle que le sud et le sud-ouest de l'île sont en vigilance vagues-submersion. (Photo rb/Imaz Press)

