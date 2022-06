Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La fondation Orange a lancé un nouvel appel à projets "Ensemble pour l'insertion des jeunes". Elle souhaite "susciter et soutenir financièrement des projets innovants et formateurs.", conformément à son engagement de "l'insertion des jeunes et l'inclusion numérique". Nous publions le communiqué de la fondation Orange ci-dessous. (photo : AFP)

