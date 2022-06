Si les planteurs ont obtenu quelques avancées, notamment la mise en place d’une clause de revoyure, certains points de tension sont toujours au point mort. Les syndicats dénoncent notamment la volonté de Tereos de créer un prix moyen du tonnage en faisant une moyenne de différents chargements. "Tereos veut venir sur la plateforme, prendre plusieurs chargements de cannes et faire un prix moyen sur un chargement mélangé, suite à leur analyse. Mais pas tous les planteurs travaillent de la même manière. Moi je veux être payé pour mon chargement, pas pour celui de mon voisin" a dénoncé Dominique Clain, président de l’UPNA. Les planteurs réclament un prix de 35 euros la tonne pour une richesse en sucre de 12,80.



L’industriel doit désormais avancer de nouvelles propositions, ce mercredi ou jeudi, aux agriculteurs. Une nouvelle rencontre doit aussi se tenir jeudi. En attendant, les syndicats sont déterminés à continuer la mobilisation tant qu’aucun accord n’a été signé.



Planteurs et tracteurs sont toujours présents devant la préfecture. Après une première mobilisation la semaine précédente, où les agriculteurs ont organisé une opération escargot depuis l’est et le sud de l’île, se positionnant devant le Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS), les syndicats ont appelé à la mobilisation ce lundi.



Un rassemblement a donc été organisé dans les jardins de la préfecture, avec discours et barbecue au menu. Les tracteurs, toujours stationnés devant le CTICS, ont été déplacés devant la préfecture, où certains ont passé la nuit en attendant la rencontre de ce mardi.



A l’issue de cette nouvelle réunion qui n’a pas abouti, des tracteurs ont été positionnés devant la caserne Lambert pour créer un barrage filtrant. Face à la déviation mise en place par les forces de l’ordre, les engins ont finalement été déplacés sur la route face à la préfecture. Ce blocage a créé de fortes difficultés de circulation dans le chef-lieu, notamment sur la Route du littoral en direction de Saint-Denis.



Le barrage a finalement été levé en début de soirée. Reste à voir quelles actions prévoient désormais les agriculteurs.