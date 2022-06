BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 juin 2022 :



- Air Austral, une compagnie à "un tournant de son histoire"

- Faute d'accord, les planteurs durcissent leur mouvement

- Des vagues allant jusqu'à 6 mètres attendues dans le Sud et Sud-Ouest

- Yaël Braun-Pivet élue présidente de l'Assemblée nationale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Prudence houle ! Ne vous approchez pas des côtes

Air Austral, une compagnie à "un tournant de son histoire"

Ce mardi 28 juin 2022 était exposé lors de l'Assemblée plénière de la Région Réunion, le plan de restructuration de la compagnie aérienne Air Austral. Un plan adopté à l'unanimité par les conseillers régionaux. Pour que cette restructuration puisse se faire, une procédure de conciliation a été mise en place avec l'ensemble des partenaires : banques, investisseurs, État. La compagnie pourrait être donc prochainement rachetée par des investisseurs locaux à la suite d'un consortium local composé d'une dizaine d'entrepreneurs de La Réunion, dont le groupe Clinifutur. Prochaine étape donc, la présentation de ce plan, prévue d'ici au mois de juillet.

Faute d'accord, les planteurs durcissent leur mouvement

Suite à une nouvelle réunion entre planteurs et industriels ce mardi 28 juin 2022, la mobilisation se durcit. Aucun accord n'a encore été trouvé, malgré certaines avancées, et les agriculteurs comptent bien se faire entendre. La journée de mardi s'est d'ailleurs terminée par un blocage de la route du Barachois, entrainant de grosses difficultés de circulation. Le mouvement pourrait se durcir encore ce mercredi.

Des vagues allant jusqu'à 6 mètres attendues dans le Sud et Sud-Ouest

Depuis hier matin, mardi 28 juin, le Sud et le sud-Ouest de l'île a été placé en vigilance vagues-submersion. La zone impactée allant de Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Le pic de houle est d'ailleurs attendu ce matin. Les vagues pouvant aller de 6 mètres et jusqu'à 11 mètres pour les plus hautes.

Yaël Braun-Pivet élue présidente de l'Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet, membre d'Ensemble !, a été élue présidente de l'Assemblée nationale ce mardi 28 juin 2022 avec 242 voix. C'est la première femme à obtenir ce poste. La députée a été élue au second tour, la majorité absolue n'ayant pas été obtenue lors du premier. Le Rassemblement national a décidé de retirer son candidat à la suite du premier tour, et n'a pas participé au vote du second tour. A noter que la députée réunionnaise Nathalie Bassire était candidate pour le groupe "Libertés, Indépendance, Outre-mer et Territoires", elle a obtenu 16 voix

La pa Météo France i di, sé zot i di - Prudence houle ! Ne vous approchez pas des côtes

Matante Rosina observe d'énormes vagues ce mercredi 29 juin 2022. Elle reste à bonne distance des côtes. La houle peut déborder sur le littoral ouest et aussi sur le sud sauvage. Elle vous demande d'être extrêmement vigilants. Du côté du ciel il est dégagé dans le nord et nuageux dans le sud. Pour les températures, Matante Rosina vous conseille de garder votre palto pas trop loin. Le vent souffle toujours en rafales dans l'est et le sud.