Les élus du TCO, réunis ce lundi 27 juin 2022 en Conseil Communautaire sous la présidence d'Emmanuel Séraphin, ont notamment adopté les comptes administratifs et comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes ainsi que le rapport de performance 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo : TCO)

" La nouvelle gouvernance politique a permis de donner une nouvelle impulsion à notre intercommunalité, et de poser les bases solides de ce mandat de réalisations ", a déclaré

Emmanuel Séraphin, le Président du TCO. Cela s’est traduit notamment par le lancement de l’élaboration du projet de territoire Ouest 2040, qui permettra d’orienter le développement de la région Ouest avec les forces vives économiques,

socio-culturelles et la population. Malgré la crise sanitaire qui a continué en 2021 à impacter la population et l’activité économique, la communauté d’agglomération a réussi à relancer ses investissements, avec des notamment des chantiers d’envergure tels que la construction de l’usine de potabilisation de Maduran, l’endiguement de la Rivière des Galets ou encore l’aménagement de l’itinéraire privilégié du Port.

La qualité des services publics a aussi été renforcée par la mise en place de déchèteries éphémères dans les quartiers éloignés des équipements fixes, par la création de la Brigade intercommunale environnementale, et par les actions menées contre l’épidémie de dengue (67 vide-fonds de cours ont été réalisés sur l’ensemble du territoire).

Ce qu’il faut également retenir de cette année 2021, c’est :

- Le soutien que le TCO a apporté aux acteurs économiques installés dans les zones d’activités, les ports de plaisance ainsi qu’aux acteurs culturels et de l’insertion. Il a aussi amorcé une stratégie de libération du foncier économique ;

- Ses interventions afin de lutter contre l’habitat indigne, avec la conclusion de partenariats avec la Fondation Abbé Pierre, les Compagnons Bâtisseurs et la Région ;

- Les difficultés majeures liées à l’exécution des nouveaux marchés de transport scolaire et à la distribution de l’eau sur la commune de Saint Leu ; difficultés qui ont pu être réglées ;

- La signature du protocole transactionnel sur le port de St-Gilles avec la CCIR ce qui a permis le renouvellement des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) bâtiments du port de Saint-Gilles ;

Autres faits notables, ce sont les initiatives volontaristes prises par l’intercommunalité, telles que :

- La conclusion d’un partenariat avec l’Institut de Recherche sur la transition énergétique en vue d’obtenir le label " Villes Durables et Innovantes ", tenant compte de ses spécificités géographiques et climatiques ;

- La signature avec l’Etat d’un protocole relatif à l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Ecologique ;

- Le nouveau service de location de vélos à assistance électrique " Mobi’Ouest " ;

- La définition d’un plan d’actions en matière de Gemapi.

A la clôture de l’exercice 2021, le TCO dispose pour ses différents budgets de niveaux d’épargne lui garantissant des marges de manœuvre pour son programme d’investissement.

Pour le seul budget principal, l’épargne nette est de l’ordre de 17,5 Millions d'euros pour l’exercice 2021, avec une capacité de désendettement de 2,7 ans, l’encours de dette étant de 66 Millions d'euros. Ces ratios témoignent d’une bonne santé financière. L’orientation du TCO est de veiller à maintenir de bons niveaux d’épargne, de mobiliser le maximum de financement sous forme de subventions disponibles tant au niveau européen que national et de solliciter les établissements bancaires pour les emprunts. Les budgets annexes font l’objet d’une attention particulière compte tenu des niveaux d’épargne et des encours de dette transférés en 2020 par les communes. Les programmations pluriannuelles d’investissement seront affinées, l’objectif étant de maintenir la capacité d’investissement pour les exercices futurs, avec des ratios financiers constants.

Le TCO prévoit une programmation pluriannuelle d’investissement ambitieuse de 377 Millions d'euros sur les prochaines années avec 326 Millions d'euros pour l’ensemble des budgets entre 2022 et 2026, soit un volume moyen annuel de 65 Millions d'euros.