Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Le lundi 27 juin 2022, le groupe La Poste a annoncé proposer la vente de timbre en "digital" d'ici 2023. Véritable prouesse industrielle et technologique, le "timbre digital" permettra d'affranchir un courrier facilement et rapidement depuis son smartphone, à toute heure du jour et de la nuit. Acheté sur l'application La Poste au prix du timbre vert (1.16 euros), il se présente sous la forme d'un code à huit chiffres à usage unique à inscrire au stylo sur une enveloppe. Nous publions ci-dessous le communiqué du groupe La Poste. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le lundi 27 juin 2022, le groupe La Poste a annoncé proposer la vente de timbre en "digital" d'ici 2023. Véritable prouesse industrielle et technologique, le "timbre digital" permettra d'affranchir un courrier facilement et rapidement depuis son smartphone, à toute heure du jour et de la nuit. Acheté sur l'application La Poste au prix du timbre vert (1.16 euros), il se présente sous la forme d'un code à huit chiffres à usage unique à inscrire au stylo sur une enveloppe. Nous publions ci-dessous le communiqué du groupe La Poste. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)