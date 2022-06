Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Depuis hier matin, mardi 28 juin, le Sud et le sud-Ouest de l'île a été placé en vigilance vagues-submersion. La zone impactée allant de Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Le pic de houle est d'ailleurs attendu ce matin. Les vagues pouvant aller de 6 mètres et jusqu'à 11 mètres pour les plus hautes. (Photos d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

