Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina observe d'énormes vagues ce mercredi 29 juin 2022. Elle reste à bonne distance des côtes. La houle peut déborder sur le littoral ouest et aussi sur le sud sauvage. Elle vous demande d'être extrêmement vigilants. Du côté du ciel il est dégagé dans le nord et nuageux dans le sud. Pour les températures, Matante Rosina vous conseille de garder votre palto pas trop loin. Le vent souffle toujours en rafales dans l'est et le sud. (Photo rb/Imaz Press)

