Dans un contexte de forte accélération du développement du Service Civique depuis 2021, 4 associations ont décidé de créer un Pôle de coordination du service civique à La Réunion afin de faciliter l'accès au dispositif pour les jeunes et les organismes d'accueil. Nous publions ci-dessous le communiqué de Service civique Réunion. (Photo d'archive : mt/www.ipreunion.com)

Au cours du prochain World Café du service civique, organisé le 30 juin 2022 à partir de 8h30 à l’Hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis, se verra présenter officiellement le Pôle de coordination du service civique à La Réunion. Ce dernier a été mis en place, suite à un appel à projet de la DRAJES, par un consortium de 4 associations : Unis Cité Réunion, La Ligue de l’enseignement – Fédération de La Réunion, CRIJ Réunion et le CRAJEP Réunion et est soutenu par la DRAJES et la préfecture de La Réunion.

Le pôle de coordination du Service Civique s’adresse à tous les jeunes qui souhaitent s’engager et à tous les organismes d’accueil (associations, collectivités, établissements publics) qui désirent développer un espace de citoyenneté active et agir pour la culture de l’engagement dans notre société.

De nombreuses initiatives autour du Service Civique existent sur le territoire réunionnais. Ce pôle a vocation à les faire connaître et mettre en lien les acteurs dans une volonté de mutualiser leurs actions, d’enrichir le parcours civique de ces volontaires et d’inventer les missions de demain qui permettront à chaque jeune de transformer ces quelques mois d’engagement en véritable tremplin pour leur avenir.

- Et concrètement ? -

Cet espace dédié au service civique permettra, d’une part, d’informer les jeunes réunionnais sur le dispositif, via la mise en place de séances d’informations collectives toute l’année ou d’événements liés à l’engagement citoyen. Il a également pour mission de créer un réseau de volontaires, avec le soutien de l’association des Ambassadeurs du service civique La Réunion. Portée par des jeunes pour des jeunes, elle a pour objet de promouvoir le service civique et de valoriser l’engagement des jeunes réunionnais.

D’autre part, le Pôle permettra de coordonner les acteurs du service civique sur le territoire réunionnais, d’accompagner les structures dans leur démarche d’agrément pour accueillir des volontaires mais aussi d’aider les tuteurs dans le suivi de leurs jeunes. Pour rappel, le service civique est un dispositif permettant aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation de handicap) de s’engager, en France comme à l’étranger, dans une mission de 6 à 12 mois afin de répondre à une problématique sociétale. Ouvert à tous et sans condition de diplôme, les missions proposées sont variées : de la solidarité à l’environnement en passant par le sport et sont indemnisées à hauteur de 580 € net / mois.