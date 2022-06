Après le baccalauréat, place au brevet des collèges. Ce jeudi 30 juin 2022, les élèves de troisième vont plancher sur leur tout premier examen. Il apprécie la culture, les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il concerne l'ensemble des collégiens à la fin de l'année de troisième. La première épreuve est celle du Français, qui débutera à 10 heures. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette année, 14.505 candidats sont inscrits dans l’académie. Ils sont répartis en deux séries : 12.465 candidats dans la série générale, soit + 0,8 % de candidats inscrits par rapport à 2021. Et 2.040candidats dans la série professionnelle, soit – 2,5 % par rapport à 2021. Il est l’un des examens les plus importants de France en nombre de candidats : cette année, 856 172 élèves sont concernés par ces épreuves.

Les épreuves débutent ce jeudi 30 juin 2022 à 10 heures avec la première partie de l'épreuve du Français (grammaires et compétences linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation – dictée). La seconde partie de l'épreuve (rédaction), aura lieu juste après, à partir de 11h45. Dernière épreuve de la journée, les Mathématiques qui se déroulent de 15h30 à 17h30.

Le lendemain, vendredi 1er juillet, ultime journée d'épreuves. Les élèves commenceront à plancher sur l'Histoire -géographie et enseignement moral et civique de 10h à 12H, avant de poursuivre de 14h30 à 15h30 avec les Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou technologie). Et enfin, pour clotûrer les épreuves du Brevet, les collégiens n'auront plus qu'une matière écrite à passer, la Langue vivante étrangère (épreuve réservée aux candidats individuels) de 16 heures à 17h30.

À la session 2021 du Brevet, le taux de réussite au DNB dans l'Académie de La Réunion était de 84,3 % toutes séries confondues, soit 84 % pour la série générale et 85,9 % pour la série professionnelle. Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 88 % (89 % pour la série générale et 78 % pour la série professionnelle).

- Les modalités d’attribution du DNB -

Pour les candidats sous statut scolaire, le DNB est évalué sur 800 points. Le diplôme est délivré par l'évaluation du niveau de maîtrise de huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ainsi que par cinq épreuves terminales, dont une orale, obligatoires à la fin de l’année de troisième. Les épreuves terminales du DNB représentent 400 points répartis comme suit : français (100 points ) ; mathématiques (100 points ) ; histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points) ; physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie (50 points) ; l’épreuve orale (100 points). Il est attribué aux élèves ayant obtenu un total d’au moins 400 points à l’issue des cinq épreuves terminales.

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est quant à elle appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre. Les points attribués, pour chaque composante, sont définis comme suit : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).

- Les mentions -

Les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points qui correspond à chaque série et à chaque catégorie de candidats. Pour les candidats sous statut scolaire, la mention " assez bien " est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800; la mention " bien " aux candidats pour un total de points au moins égal à 560 sur 800, la mention " très bien " pour un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Pour les candidats sous statut individuel, la mention " assez bien " est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400, la mention " bien " pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention " très bien " pour un total de points au moins égal à 320 sur 400.

