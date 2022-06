BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 juin 2022 :



Après l'épisode de forte houle, un décès et un blessé grave à déplorer

Suite à l'épisode de forte houle qui a frappé l'ouest et le sud de La Réunion ce mercredi 29 juin 2022, une femme est décédée emportée par les vagues. Elle se trouvait sur le littoral de l'Etang-Salé, en compagnie de son fils, qui lui a été grièvement blessé.

Brevet 2022 : coup d'envoi des épreuves écrites

Après le baccalauréat, place au brevet des collèges. Ce jeudi 30 juin 2022, les élèves de troisième vont plancher sur leur tout premier examen. Il apprécie la culture, les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il concerne l'ensemble des collégiens à la fin de l'année de troisième.La première épreuve, le Français. Une épreuve qui débutera à 10 heures.

Attentats du 13-Novembre: Salah Abdeslam condamné à la prison à vie

Plus de six ans après les attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie de commandos qui ont fait 130 morts, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Au terme de dix mois d'une audience historique, les cinq magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du ministère public, qui avait demandé cette sanction rarissime à l'encontre du seul accusé du box reconnu par la cour comme coauteur des attaques de Paris et Saint-Denis qui avaient "sidéré" la France.

"Il était une fois... les vacances" au Théâtre Les Bambous

A l'occasion des vacances d'hiver, le théâtre Les Bambous de Saint-Benoît dévoile sa programmation pour le plaisir des petits et des grands à compter du samedi 9 juillet jusqu'au vendredi 15 juillet 2022.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une houle qui commence à s'amortir

Matante Rosina prévoit encore de la houle pour ce jeudi 30 juin, 2022. La hauteur des vagues commence à se réduire. Au niveau du ciel, il est un peu chargé en nuages du côté de Saint-Joseph ou de Sainte-Rose mais aussi vers Sainte-Marie où quelques petites averses sont attendues. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous sur le littoral. L'après-midi s'annonce sous de meilleurs auspices. Le vent, quant à lui, souffle toujours.