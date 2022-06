Convention canne : Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard demandent une enquête parlementaire

Suite à une nouvelle réunion entre planteurs et industriels le mardi 28 juin 2022, aucun accord n'a encore été trouvé concernant la convention canne 2022-2027. Pour apporter son soutien et dénoncer cette situation, les députés Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard ont interpellé le gouvernement.

