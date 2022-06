Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le Groupe CMA CGM décide de mettre en place des mesures ciblées pour contribuer à l'effort de modération des prix à la consommation pour les ménages français en concertation avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique qui veillera à la répercussion de ces mesures sur les prix des produits achetés par les Français. Ces mesures entreront en vigueur au 1er août 2022 pour une durée d'un an. Une baisse de 500 euros par conteneur a été décidée pour la totalité des importations vers les Outre-Mer.

