BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er juillet 2022 :



Convention canne : les agriculteurs restent sur leur fin avec les industriels

Une nouvelle réunion s'est tenue entre les industriels et les planteurs ce jeudi 30 juin. D'un côté, ces deniers se disent plutôt " satisfaits " de la discussion avec Albioma. Et d'un autre, ils regrettent la présence de Tereos en visio-conférence. Certaines avancées ont malgré tout pu se faire. L'Etat vient également en aide aux planteurs avec l'attribution de prime et de bonus. Ils comptent bien de nouveau se mobiliser ce vendredi 1er juillet avant la réunion avec les rhumiers

Un Réunionnais sur dix à eu recours à des aides alimentaires en 2021

Ce jeudi 30 juin 2022, la Croix-Rouge a restitué les résultats de son enquête "Comprendre l'accès à l'alimentation des plus précaires à La Réunion". L'enquête a révélé un taux alarmant de précarité alimentaire dans l'île. En 2021, un Réunionnais sur dix a eu recours à des l'aide alimentaire, soit 68% de plus qu'il y a quatre ans

Ukraine: autour de Lyssytchansk, "ça bombarde de jour comme de nuit"

Assise sur le rebord d'un immeuble de cinq étages en train de dénoyauter des cerises avec une mine de stylo, Lioudmila n'en peut plus de vivre dans la cave depuis trois mois à Seversk, à une vingtaine de km de Lyssytchansk, dans l'est de l'Ukraine.

Les prix des carburants augmentent encore, le gaz baisse légèrement

Les prix à la pompe sont en augmentation, annonce la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi après-midi 30 juin 2022. A partir du vendredi 1er juillet, le litre de sans plomb passe à 1,94 euros (+ 16 centimes). Le gazole grimpe à 1,64 euro litre (+ 17 centimes). Seul la bonbonne de gaz est en légère baisse et psase à 21,88 euros (- 1,37 euros)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée et une mer toujours agitée

Pour ce vendredi 1er juillet 2022, Matante Rosina prévoie une belle journée. Quelques nuages sont éparpillés un peu partout dans le ciel mais ne gâchent en rien le beau temps. Le vent souffle toujours mais moins que ces jours précédents. La mer est toujours forte dans l'ouest et le sud de l'île. Côté température, gardez votre petit gilet.