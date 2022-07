Le jeudi 30 juin, le classement des plus beaux marchés de France a été dévoilé. Le lauréat du concours : les Halles de Narbonne. Quant à La Réunion, le marché forain de Saint-Pierre arrivé cette année 8ème au classement. En 2019, il était arrivé 3ème au niveau national. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Pour ce concours "Votre plus beau marché de France" organisé par la chaîne TF1, près de 24 marchés figuraient en tant que finalistes. Le vainqueur de cette année, les Halles de Narbonnes est donc premier de ce classement et succède ainsi à celui de Etaples-sur-Mer, élu l'an dernier. Notre île, représentée par le marché forain de Saint-Pierre, est arrivé 8ème.

En 2019, le marché de Saint-Pierre avait remporté la 3ème place de ce classement et s'est aussi vu décerner le prix du plus beau marché de l'île face à Saint-Paul.

C'est lors du journal télévisé de 13h que les résultats ont été dévoilés en direct présentée par Marie-Sophie Lacarrau. Ce concours annuel a été initié il y a cinq ans, par l'ancien présentateur Jean-Pierre Pernault, décédé en 2021.

Pour cette 5ème édition, en plus des votes des internautes, un jury composé d'animateurs phares de la télé, Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte, et trois téléspectateurs ont dû départager les participants.

