Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Une nouvelle réunion s'est tenue entre les industriels et les planteurs ce jeudi 30 juin. D'un côté, ces deniers se disent plutôt "satisfaits" de la discussion avec Albioma. Et d'un autre, ils regrettent la présence de Tereos en visio-conférence. Certaines avancées ont malgré tout pu se faire. L'Etat vient également en aide aux planteurs avec l'attribution de prime et de bonus. Ils comptent bien de nouveau se mobiliser ce vendredi 1er juillet avant la réunion avec les rhumiers. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Une nouvelle réunion s'est tenue entre les industriels et les planteurs ce jeudi 30 juin. D'un côté, ces deniers se disent plutôt "satisfaits" de la discussion avec Albioma. Et d'un autre, ils regrettent la présence de Tereos en visio-conférence. Certaines avancées ont malgré tout pu se faire. L'Etat vient également en aide aux planteurs avec l'attribution de prime et de bonus. Ils comptent bien de nouveau se mobiliser ce vendredi 1er juillet avant la réunion avec les rhumiers. (Photo : rb/www.ipreunion.com)