Le Conseil d'Administration du Fonds de Dotation du CHU de La Réunion, le Fonds Santé Solid'R, a le plaisir de présenter les dossiers sélectionnés et financés dans le cadre du premier appel à projets lancé en novembre 2021. Au total, ce sont 27 dossiers de candidature qui ont été soumis lors de cette première édition. 16 d'entre eux ont été sélectionnés au regard de la qualité de leur projet et leur contribution aux objectifs visés par le Fonds de Dotation, à savoir le développement du bien-être des patients et des professionnels, le soutien aux projets culturels à l'hôpital, l'innovation, et enfin la promotion de démarches relevant de la Responsabilité Sociétale et Environnementale. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Ces projets variés, attestent du dynamisme du tissu associatif comme de la diversité des actions visant à contribuer à la qualité de prise en charge au CHU de La Réunion, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire. Le Fonds de Dotation a bénéficié pour cette première édition du soutien de ses membres fondateurs qui sont le Crédit Agricole de La Réunion, le Groupe CRC, les entreprises CEGELEC, SBTPC et SOGEA, ainsi que du soutien de ses mécènes (Réunion Air Sûreté, Réunion Accueil Formation, SODEXO, JINA, URCOOPA, FLOAX) qui grâce a leur contribution ont permis le financement des 16 projets sélectionnés pour un montant total de 117.000 euros.

Découvrez ci-dessous les associations et leurs projets :

- Association Santé en Transition, Sensibilisation et soutien des démarches environnementales en rapport avec la santé.

- Association Eclats de l'île, développement des journées clowns à l'hôpital au sein des services de pédiatrie.

- Association Les Milles Pat', Interventions Snoezelen visant à favoriser le bien-être et la détente des enfants suivis dans les services d’onco-pédiatrie. - Association Roc'N Run, Minibus “l'hôpital en chanson” et cordistes super-héros. - Association ARSEDOG, Réalisation de films à destination des patientes à risque d'accouchement prématuré ou de naissance d'enfant malade.

- Association du Bureau Des Etudiants de l'IAE, Soutien à l’organisation d’un Wellness Day pour les professionnels du CHU.

- Association Nout Force, Journée de la Force destinée aux enfants hospitalisés. - Association Urgences Sud, Mise en place d'un système de diffusion de musique et images au sein du service des urgences du CHU sud.

- Association France Alzheimer, Contribution au développement de la Socio-esthétique pour les personnes âges.

- Association Sensa'Son, Bulles de bien-être et Bien-naître à l'hôpital, cours et atelliers de yoga/pilates, yoga et chant prénatal, sieste musicale/relax’song à l’hôpital à destination des patientes et du personnel soignant.

- Association Rose Élia, Amélioration des conditions d'accueil

au CHU des patients atteints de cancer.

- Association Tonton Tatie Lé Là, Aide aux parents de nouveau-nés

hospitalisés en service de néonatologie et prévention des risques

néonataux.

- Association Des Jeunes Diabétiques 974, Cellule d'accompagnement Nou Léla visant à proposer aux patients DT1 et leur famille un dispositif

d’accompagnement psychosocial personnalisé à domicile, complémentaire du parcours de soin existant pour une amélioration de la qualité de vie. - Association le clown Empathique-Sympathique, Intervention d'Alizée, unique Neztoile Ultramarine, accompagnement des familles et patients en fin de vie.

- Association Présence nord, Groupes de paroles et formations au profit des bénévoles des soins palliatifs.

- Association CLER, Développement d’actions auprès des patients du service de rééducation du site du Tampon