Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 27 juin - Convention canne : les tracteurs stationnés devant la préfecture

* Mardi 28 juin - Dominique Clain : "s'il n'y a plus de canne, il n'y a plus d'agriculture"

* Mercredi 29 juin - Air Austral, une compagnie à "un tournant de son histoire"

* Jeudi 30 juin - La houle laisse derrière elle un décès, un blessé grave et de nombreux dégâts

* Vendredi 1er juillet - Les planteurs campent devant la préfecture, Tereos reste sur ses positions

Les planteurs se donnent à nouveau rendez-vous devant les grilles de la préfecture ce lundi 27 juin dès 8h30. Ce rassemblement intervient avant la tenue d'une nouvelle réunion avec le préfet et les industriels dans la semaine. Les producteurs de cannes espèrent arriver à convenir d'une "bonne convention canne pour les cinq ans à venir pour sauver la filière canne-sucre, face à l'augmentation du coût des intrants". Suivez avec nous cette journée de mobilisation.

Alors que le conflit s'enlise entre planteurs et industriels, l'avenir de la filière canne est sur toutes les lèvres. Production historique et traditionnelle de l'île, la canne représente un patrimoine certain de La Réunion, que les planteurs sont décidés à protéger. Malgré les difficultés, ces derniers en sont persuadés : l'île peut atteindre l'autonomie alimentaire. Cela sans toucher aux 22.000 hectares dédiés à la culture de la canne, car s'il n'y a plus de canne, il n'y plus d'agriculture", affirme Dominique Clain président de l'UPNA.

Ce mardi 28 juin 2022 était exposé lors de l'Assemblée plénière de la Région Réunion, le plan de restructuration de la compagnie aérienne Air Austral. Un plan adopté à l'unanimité par les conseillers régionaux. Pour que cette restructuration puisse se faire, une procédure de conciliation a été mise en place avec l'ensemble des partenaires : banques, investisseurs, État. La compagnie pourrait être donc prochainement rachetée par des investisseurs locaux à la suite d'un consortium local composé d'une dizaine d'entrepreneurs de La Réunion, dont le groupe Clinifutur. Prochaine étape donc, la présentation de ce plan, prévue d'ici au mois de juillet. En tout, 75 millions d'euros devraient être réinjectés au sein d'Air Austral.

Suite à l'épisode de forte houle qui a frappé l'ouest et le sud de La Réunion ce mercredi 29 juin 2022, une femme est décédée emportée par les vagues. Elle se trouvait sur le littoral de l'Etang-Salé, en compagnie de son fils, qui lui a été grièvement blessé.

Une nouvelle réunion s'est tenue entre les industriels et les planteurs ce jeudi 30 juin. D'un côté, ces deniers se disent plutôt " satisfaits " de la discussion avec Albioma. Et d'un autre, ils regrettent la présence de Tereos en visio-conférence. Certaines avancées ont malgré tout pu se faire. L'Etat vient également en aide aux planteurs avec l'attribution de prime et de bonus. Ils comptent bien de nouveau se mobiliser ce vendredi 1er juillet avant la réunion avec les rhumiers

