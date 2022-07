BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 juillet 2022 :



À bord des navires : les sapeurs-pompiers sauvent aussi des vies en mer

Depuis 2021, a été mise en place à La Réunion, une unité spécialisée dans l'intervention à bord des navires et bateaux, l'unité IBNB. Cette section est composée de 30 sapeurs-pompiers, équipés de matériel spécifique. La Réunion est le premier Sdis d'Outre-mer à constituer une telle équipe. Zoom sur ces hommes et femmes qui sauvent des vies.

Planteurs : peu d'avancées obtenues après un nouveau jour de mobilisation

La mobilisation continue du côté des planteurs. Toujours postés devant la préfecture, ils ont rencontré les rhumiers à l'occasion d'une réunion en préfecture ce vendredi 1er juillet 2022. Si la journée s'est déroulée dans le calme, un nouveau barrage filtrant a été mis en place sur le Barachois en début de soirée, alors que les représentants syndicaux étaient toujours en réunion. Une rencontre qui n'a pas abouti, les proposions des rhumiers ne convenant pas aux syndicats.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : convention canne, agricuture, Air Austral, houle, colère

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 27 juin - Convention canne : les tracteurs stationnés devant la préfecture

* Mardi 28 juin - Dominique Clain : "s'il n'y a plus de canne, il n'y a plus d'agriculture"

* Mercredi 29 juin - Air Austral, une compagnie à "un tournant de son histoire"

* Jeudi 30 juin - La houle laisse derrière elle un décès, un blessé grave et de nombreux dégâts

* Vendredi 1er juillet - Les planteurs campent devant la préfecture, Tereos reste sur ses positions

Afrique du Sud : les ânes sous haute protection contre le trafic vers la Chine

Leur peau est aujourd'hui presque aussi recherchée que les cornes de rhinocéros, pour de prétendues vertus médicinales: en Afrique du Sud, les ânes, dont la population décline en raison du braconnage, sont placés sous haute protection contre le trafic vers la Chine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La moitié sud de l'île sous la pluie

Pour ce samedi 2 juillet 2022, Matante Rosina conseille à ceux qui sont sur toute la moitié sud de l'île de prévoir un parapluie. Le volcan est également sous la pluie. Ailleurs, le ciel est bien dégagé. Dans l'après-midi, peu de changement. Les plages de l'ouest et le littoral nord-est continue à bénéficier de belles éclaircies. Le vent se renforce et devrait atteindre les 60 km/h dans le sud mais aussi du côté de Champ-Borne. La mer reste forte.