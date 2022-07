D'après le média L'express Mauricien, un incendie s'est déclaré dans l'hôtel Lux de Belle Mare de l'île soeur. Des flammes ont envahi l'hôtel ce dimanche matin dans la matinée. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Aucun blessé n'est à déplorer. Tous les clients et le personnel de l'établissement ont été évacués. (Photo : capture d'écran de vidéo de lexpress.mu)

Voici un communiqué de la direction, relayé par le média :

"Samedi 2 juillet 2022, Belle Mare : La Direction de l’établissement hôtelier LUX* Belle Mare a le terrible regret d’annoncer qu’un incendie est actuellement en cours dans l’enceinte de l’hôtel. Une fois l’alerte donnée, les sapeurs-pompiers de Flacq ont été rapidement mandatés sur les lieux et déploient actuellement tous leurs efforts pour maitriser la situation. Aucun blessé n’est à déplorer et la totalité des clients et du personnel a déjà été évacuée. Les clients seront relogés dans les hôtels avoisinants et l’hôtel fermera ses portes une fois la situation entièrement maitrisée. La priorité de l’hôtel demeure la sécurité de ses clients et de son personnel."

Voici les images de l'incendie diffusées par nos confrères de lexpress.mu :