Un nouveau club de padel à La Réunion a ouvert ses portes le jeudi 23 juin 2022 dans la Zac de La Mare à Sainte-Marie, dans un ancien bâtiment, classé monument historique. Entièrement couvert, il est le seul à être dans un lieu clos sur notre île. Ce sport est en plein essor dans notre département. En France, 70.000 personnes le pratique. (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

À la croisée des chemins entre le tennis et le squash, le padel. Dans notre département, il existe neuf clubs de padel, affiliés à la Ligue de Tennis de La Réunion. D'ici 2023, trois à cinq clubs de tennis supplémentaires devraient être équipés de piste de padel. Un sport que l’on peut pratiquer dès l’âge de cinq ans. "C’est un sport ludique, qui dure, et permet des échanges assez longs", explique Baptiste Maître, champion de La Réunion en titre et gérant du club de Sainte-Marie. Pour cet ancien tennisman semi-professionnel, ce sport "est accessible à tous. On y prend vite du plaisir."

Baptiste a raccroché la raquette de tennis pour celle du padel il y a 8 ans. "J’ai commencé à Toulouse pour me diversifier du tennis. Et après, on partait avec les copains en Espagne et on jouait là-bas", raconte-t-il.

- Un sport à mi-chemin entre le squash et le tennis –

Les règles sont simples, pour les points, on compte comme au tennis, en plusieurs sets. C’est-à-dire, on compte les points du serveur en premier. Pas de point : zéro, premier point : 15, deuxième point : 30 et troisième point : 40. Si les deux joueurs ont marqué trois points, alors on compte : 40A. Pour remporter un match, il faut gagner deux sets.

La différence dans ce sport, c’est que l’on peut s’aider des vitres pour défendre. "La balle touche le sol, la vitre, et dans la foulée on est obligé de jouer la balle", explique Baptiste Maître, également professeur de padel. Il ajoute, "il y a aussi une partie grillagée qui est autorisée pendant l’échange".

Autre point qui change, le matériel. Pour jouer au padel, les sportifs utilisent une raquette beaucoup plus petite que celle pour jouer au tennis, mais aussi plus lourde. "La raquette fait 370 grammes en moyenne." Les balles aussi sont différentes. Si elles sont également de couleur jaune, "les balles de padel ont moins de pression", explique champion de La Réunion.

Côté entrainement, tout commence par la technique et la prise de raquette. "Ensuite on va apprendre la défense, comment se placer et jouer avec les vitres", explique Baptiste Maître, professeur. "La vitre doit être notre copine et pas notre ennemi."

- Le premier padel indoor de La Réunion –

Ce centre, inauguré très récemment à Sainte-Marie, est le seul club de padel couvert de La Réunion. Pourquoi ce choix ? "Le temps à La Réunion est instable et ici à Sainte-Marie on a pas mal de vent", explique le gérant du club. "En indoor, rien ne peut nous perturber, on peut jouer toute l’année." Pour sortir ce club de terre, il aura fallu 16 mois à Baptise et ses quatre associés. Du padel dans un bâtiment historique. Situé à l'entrée de l'ancienne usine sucrière du quartier de La Mare, ce bâtiment servait auparavant de lieu de stockage. "De la fin des années 1960 jusqu’en 1981, date de la fermeture de l’usine, c’est une trentaine de personnes qui, dans ce hangar, fabriquait et stockait le bagapan", explique la direction générale et les équipes de CBo Territoria. "Ce matériau de construction aggloméré fabriqué à partir de la bagasse (résidu de l'extraction du sucre à partir de la canne) était commercialisé sous la forme de panneaux ligneux qui servaient notamment de cloisons dans de nombreuses maisons à La Réunion dans les années 1970", conclut CBo.

Pour convertir ceux qui n’auraient pas encore essayé, Baptiste Maître n’a qu’une chose à dire. "Venez découvrir l’ambiance padel. On passe de bons moments avec les copains. Cela permet de rigoler."

- Baptiste et Michael en lice pour les championnats de France -

Le week-end des 25 et 26 juin 2022, avaient lieu les championnats de La Réunion de padel au RPc à Saint-Paul. Côté hommes, Michael Grenier et Baptiste Maitre se sont imposés. Pour les femmes, c’est le duo Poupart-Guiraud qui a remporté la victoire.

Ces deux duos s’envoleront prochainement en métropole pour porter haut et fort les couleurs de La Réunion lors des championnats de France.



ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]