Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la Préfecture de La Réunion lance un appel à projet relatif à la mise en place de formation des professionnels de la petite enfance. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- L’amélioration de l’accueil de la petite enfance: un moyen de lutter contre les inégalités -



La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a pour ambition de réduire la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Afin d’atteindre cet objectif, elle axe principalement ses efforts sur l’amélioration de la qualité éducative de l’accueil de la petite enfance.



- Appel à projet jusqu’au 31 août -



L’appel à projet, lancé par l’État et ouvert à compter du 1er juillet vise à soutenir la formation des professionnels de la petite enfance en favorisant l’innovation dans les projets pédagogiques et dans les modalités d’accueil des enfants issus de familles défavorisées.



Il vient compléter le parcours national de formation, déployé fin 2020, des 600 000 professionnels accueillant des enfants de moins de trois ans. (Professionnels des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant, assistants maternels, gardes à domicile, animateurs Relais petite enfance)



Les projets doivent répondre aux thématiques suivantes :

- langage ;

- alimentation et nature ;

- art et culture ;

- accueil occasionnel ;

- prévention des stéréotypes ;

- accueil des parents ;

- numérique.



D’autres actions ayant un effet levier sur le volet petite-enfance peuvent également être éligibles. Les projets seront priorisés en fonction de l’inclusion des critères suivants :



- adaptation aux besoins locaux ;



- participation effective des personnes concernées (professionnels de la petite enfance et parents en situation précaire) dans l’élaboration et l’optimisation en conduite du projet ;



- recherche des cofinancements en vue de pérenniser l’action sans le soutien des crédits régionaux de la stratégie pauvreté.





Quels sont les bénéficiaires des projets ?



Les bénéficiaires finaux seront principalement des enfants en situation de pauvreté.



Quelles sont les structures éligibles ?



Les structures éligibles seront :

- Les porteurs de projets (collectivités, Établissements d’accueil du Jeune Enfant, Maisons d’Assistants Maternels, Relais petite enfance, organismes de formation, écoles maternelles, consortium) souhaitant former des professionnels de la petite enfance aux principales avancées scientifiques et pratiques récentes sur le développement du jeune enfant.



- Les structures et professionnels des zones les moins favorisées seront prioritaires (quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV), Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), Établissements d’accueil du Jeune Enfant bénéficiant d’un bonus mixité maximale, écoles maternelles proches d’Établissements Publics Locaux d’Enseignement en réseau d’éducation prioritaire).





Une attention particulière sera accordée aux actions intervenant dans les territoires prioritaires au titre de la politique de la ville labellisés Cité éducative.





Quelles sont les dépenses éligibles ?



- les frais de remplacement des salariés en formation,



- les solutions facilitatrices au départ en formation,



- les coûts d’ingénierie (projet pédagogique, recherche-action),



- les frais pédagogiques. Dans ce dernier cas, le porteur devra justifier de l’impossibilité de mobiliser les financements accordés par les opérateurs de compétences (OPCO) et selon le statut de l’employeur, le catalogue de formation de l’OPCO concerné ou du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.



Quel est le montant de l’aide ?



Le montant de la subvention est limité à 10 000 € par porteur de projet.



Comment répondre à l’appel à projet ?



Téléchargez le cahier des charges de l’appel à projets sur le site de la préfecture.





Télécharger et renseigner le dossier de demande de subvention sur : demarches-simplifiees.fr



Quelle est la date limite de candidature ?

Seuls les dossiers complétés et déposés sur démarches simplifiées au plus tard le 31/08/22 à minuit heure de La Réunion feront l’objet d’un examen par les services de l’État.