BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 juillet 2022 :



Un nouveau gouvernement imminent pour enfin lancer le quinquennat, Yaël Braun-Pivet va être remplacée aux Outre-mer

Parité, équilibres politiques, cas Damien Abad: Emmanuel Macron et Elisabeth Borne mettent les dernières touches au casse-tête du nouveau gouvernement, dont l'annonce, imminente, doit enfin lancer le second quinquennat du chef de l'Etat. Il s'agit notamment de remplacer les trois ministres ayant échoué aux législatives, toutes des femmes, en continuant à respecter la parité: Amélie de Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Bénin (Mer). Sans compter Yaël Braun-Pivet (Outre-mer), qui vient d'être élue présidente de l'Assemblée nationale.

Appel à l'aide des planteurs : "sans convention, la filière cannes - sucre est morte"

Depuis le 14 juin 2022, les planteurs de La Réunion sont mobilisés pour manifester leur inquiétude sur face à la campagne sucrière qui tarde à commencer. Notamment en raison d'une convention canne 2022-2027 toujours pas signée. De ce fait, le retard dans la coupe canne risque fortement d'impacter les plantations, les tonnages en sucre et du coup, l'ensemble de la filière.

Trois morts dans une fusillade à Copenhague, un Danois de 22 ans arrêté

Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague, selon la police, qui a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans. Le jeune homme, armé selon des témoins d'un imposant fusil, a été arrêté sans violence peu après l'arrivée de la police aux abords de la grande galerie marchande Fields, située entre le centre-ville et l'aéroport de la capitale danoise.

Un glacier en surchauffe s'effondre dans les Alpes italiennes, au moins six morts

Rendu instable par la canicule, un énorme bloc s'est détaché dimanche après-midi du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, provoquant une avalanche qui a fait au moins six morts et huit blessés.

Saint-Paul : un refus d'obtempérer qui finit devant la justice

Pour le week-end du 1 au 3 juillet, près de 567 infractions ont été relevées. Les effectifs de la Direction territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière et font état de 350 infractions dont 23 délits. La gendarmerie relève elle 217 infractions dont 16 retraits de permis. Un conducteur contrôlé à Saint-Paul sous l'emprise de stupéfiants fait un refus d'obtempérer. Il va avoir à faire à la justice prochainement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine ensoleillé

Pour ce lundi 4 juillet 2022, Matante Rosina a vu au fond de sa marmite à riz que le soleil brillera sur toute La Réunion. La journée s'annonce agréable malgré le vent. Les nuages s'invitent sur la côte est mais repartent assez rapidement pour laisser place au soleil. Les températures sont de saison mais Matante Rosina vous conseille tout de même de vous couvrir un peu.