Publié il y a 52 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Juillet à 16H12

Dans quelques jours, sonne la fin des cours et le début des grandes vacances pour les petits écoliers de La Réunion. Si les collégiens et lycéens sont eux libérés, les marmailles doivent encore attendre jusqu'au vendredi 8 juillet 2022 pour pouvoir raccrocher les cartables. Cependant, nombreux sont ceux qui ont pris de l'avance et se sont octroyés des jours de vacances supplémentaires. Mais savez-vous que retirer votre enfant avant la date de fin des cours, peut vous valoir une amende. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

