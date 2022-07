Les résultats du bac seront connus ce mardi 5 juillet 2022, les néo-bacheliers auront ensuite à effectuer leur inscription administrative à l'université. L'Unef (L'Union nationale des étudiants de France) de La Réunion rappele la procédure pour s'inscrire à l'université et lance le dispositif "SOS Inscriptions." Nous publions ci-dessous le communiqué du syndicat étudiant (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Le baccalauréat est un grand moment dans la vie d’un jeune et à l’approche des résultats, l’Unef rappelle la procédure pour s’inscrire à l’université et lance le dispositif SOS Inscriptions. L’Unef Réunion souhaite rappeler la procédure :

1) Dans le cadre d’une première inscription ou d’une ré-orientation :

- Procédure d’admission sur Parcoursup : la phase complémentaire est ouverte jusqu’au 14 septembre 2022, mais il est conseillé de faire la démarche le plus tôt possible, car les

enseignements démarrent dès août 2022 dans certaines facultés et selon les mesures sanitaires en vigueur.

- Procédure de mise en conformité avec la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus) où les boursiers doivent retirer l’attestation d’exonération et les non boursiers régler la somme de 95 euros pour avoir l’attestation de paiement, ici.

- Procédure d’inscription sur le site de l’Université de La Réunion ici, avec une transmission des pièces du dossier exclusivement en ligne.

Dans le cadre de cette étape, les étudiants non boursiers devront s’acquitter cette fois des droits d’inscription à hauteur de 170 euros pour une inscription en Licence et les étudiants boursiers eux n’ont toujours rien à payer. Les étudiants s’inscrivant pour la première fois devront venir récupérer leurs cartes étudiantes sur place, à l’Université de la Réunion. Il leur est recommandé de venir accompagnés d’un parent tout en respectant les gestes barrières (masque, distanciation...).

2) Dans le cadre d’une réinscription ou d’un redoublement :

- Procédure de mise en conformité avec la CVEC où les boursiers doivent retirer l’attestation d’exonération et les non boursiers régler la somme de 95 euros pour avoir l’attestation de paiement ici.

- Procédure d’inscription sur le site de l’Université de La Réunion ici avec une transmission des pièces du dossier exclusivement en ligne.

Dans le cadre de cette étape, les étudiants non boursiers devront s’acquitter cette fois des droits d’inscription à hauteur de 170 euros pour une inscription en Licence et de 243 euros pour une inscription en Master, les étudiants boursiers eux n’ont toujours rien à payer.

- La mise à jour de la carte étudiante se fera à la DEPF (Direction des études et du pilotage des formations).

Dans le cas où l’étudiant rencontre des difficultés, une assistance est proposée aux familles, sur les campus de Saint-Denis et du Tampon uniquement sur rendez-vous. Si l’étudiant le souhaite, il peut également faire appel au dispositif SOS Inscriptions de l’Unef, par mail sur [email protected] ou en message privé sur la page Facebook ou Instagram de l'Unef.

Dans le cadre de ce dispositif, il est demandé aux étudiants de préciser leur numéro INE ainsi que leur coordonnées. L’Unef Réunion veillera à ce que chaque jeune qui le souhaite puisse s’inscrire à l’université de La Réunion et à ce que la sélection ne laisse aucun jeune aux portes de l’enseignement supérieur.