Suite à l'incendie survenu dans la nuit de vendredi 1er juillet à samedi 2 juillet 2022, d'un bâtiment de l'ONF à la Nouvelle, une coupure par sécurité de l'alimentation électrique de l'école, du logement de fonction de l'enseignante et du dispensaire a été opérée par EDF (Electricité de France). En concertation avec tous les partenaires, la ville de la Possession a mis tout en oeuvre pour permettre la reprise de l'école dès ce lundi 4 juillet après midi. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de la Possession.

En effet, sans électricité, le système de chauffage à granulés ne peut se mettre en route normalement. Or, selon l’Inspection, les cours ne peuvent reprendre qu’à la condition d’avoir du chauffage dans la classe. Une solution pour le faire fonctionner a donc été trouvée pour la salle de classe, grâce à l’implication forte des habitants de la Nouvelle et notamment de nos deux agents Chantal et Louison de la Maison France Services.

Un logement temporaire est payé par la Ville pour l’enseignante afin qu’elle puisse continuer à assurer les cours jusqu’aux vacances. La restauration pourra également avoir lieu normalement, le réseau électrique de la cantine étant indépendant.

Le dispensaire quant à lui, occupé par le Département et des médecins du SAMU, accueille comme habituellement le médecin ce lundi mais sans électricité, et sera alimenté par un groupe électrogène fourni par EDF d’ici mercredi.

À plus long terme, les causes de cet incendie à La Nouvelle seront recherchées et une remise en état de la centrale hydrogène sera opérée par EDF avant la rentrée scolaire d’août. La ville reste mobilisée pour assurer la continuité de service public sur la Nouvelle, pour les enfants de l’îlet.