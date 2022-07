"Cette année, 11 566 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 9.637 d'entre eux ont été admis dès le premier groupe d'épreuves. Le taux de réussite académique s'élève à 83,3 % pour ce premier groupe" indique le rectorat ce mardi 5 juillet 2022. 1.114 candidats passeront les épreuves du second groupe les mercredi 6 et jeudi 7 juillet. Ces rattrapages concernent les candidats qui ont obtenu moins de 10/20 mais au moins 8/20 de moyenne au bac.

Même si la déception de ne pas avoir obtenu son baccalauréat au premier tour est grande, ces candidats ont dû rapidement choisir une ou deux matières stratégiques, aux coefficients les plus élevés pour pouvoir obtenir le précieux sésame qu’ils ont raté de peu.

Lire aussi - Baccalauréat : fin du suspense pour les 12.073 candidats de l'académie

Cette session 2022 de l’examen est la première qui se déroule selon les modalités prévues du nouveau baccalauréat, après trois années perturbées par la crise sanitaire. Afin de tenir compte des effets de la pandémie sur le fonctionnement des établissements scolaires, les dates des épreuves de spécialité prévues initialement en mars ont été décalées au mois de mai. Par contre, les épreuves finales de philosophie et du Grand oral se sont déroulées aux dates prévues.

"Pour toutes ces raisons, la rectrice tient à remercier particulièrement les chefs d’établissement qui, avec leurs équipes pédagogiques et éducatives, se sont investis sans relâche pendant l’année scolaire pour permettre aux élèves de suivre leur scolarité et passer les épreuves dans les meilleures conditions" indique la rectrice.

Les lauréats en quelques chiffres :

≤• 9 637 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dont 6 416 obtiennent une mention :

- 160 mentions Très Bien, avec Félicitations du jury : 157 en bac général et 3 en bac technologique.

- 893 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 : 680 en bac général, 76 en bac technologique et 137 en bac professionnel.

- 2 078 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 : 1 266 en bac général, 287 en bac technologique, 525 en bac professionnel.

- 3 285 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 : 1 512 en bac général, 754 en bac technologique, 1 019 en bac professionnel.

• Les meilleures moyennes

- Bac général : 19,92 pour une élève de série Générale au lycée Roland Garros au Tampon.

- Bac technologique : 17,53 pour une élève de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au lycée Bellepierre à Saint-Denis.

- Bac professionnel : 19,03 pour un élève de la spécialité Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés au lycée Roland Garros au Tampon.

• Les oraux du second groupe

Les candidats admis aux oraux de rattrapage devaient choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 juillet. Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales choisies dans les matières ayant fait l’objet d’épreuves écrites au 1er groupe d’épreuves, y compris les épreuves anticipées.

Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats sont affichés le soir même pour les candidats ayant passé les épreuves pendant la journée.

Cette année, 12.073 lycéens ont passé la session 2022 du baccalauréat.

Parmi ces 12.073 candidats, 207 relèvent du ministère de l’Agriculture. 5.344 sont inscrits au bac général, soit 44,3% des candidats. 2.851 le sont au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 23,6% des candidats. 3.878 candidats sont inscrits au bac professionnel dont 3.693 dans 60 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 185 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture), soit 32,1% des candidats. Le candidat le plus jeune a 16 ans, il est au lycée du Tampon. La plus âgée a 71 ans et est inscrite en candidate libre.

Dans le détail :

- en série générale : 5.344 inscrits (5.380 en 2021 et 5.672 en 2020), dont 59,2% de filles (on comptait 58,4% de filles en 2021)

- en séries technologiques : 2.851 inscrits (2.856 en 2021 et 3.123 en 2020), dont 53% de filles (on comptait 51% de filles en 2021).

- en séries pros : 3.878 inscrits dont 1.642 inscrits dans une spécialité de la Production (-23 par rapport à la session 2021) et 2.236 inscrits dans une spécialité des Services (+42 par rapport à la session 2021).

L'an dernier, 11.855 candidats se sont présentés au baccalauréat, dans les séries relevant de l'Éducation nationale et de l'agriculture et 10.972 d'entre eux ont été reçus, soit un taux de réussite de 92,6% dans l'académie de La Réunion.

Lire aussi - Bac: dernier suspense avant les résultats mardi pour plus de 700.000 lycéens

Lire aussi - Baccalauréat : quatre heures pour philosopher

www.ipreunion.com/[email protected]