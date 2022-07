L'IUT, a célébré, le vendredi 1er juillet 2022, la réussite de ses 274 derniers diplômés de DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) à l'amphithéâtre bioclimatique du campus du Moufia à 17h30. Monsieur Richard Lorion, directeur de l'IUT, décrit "(...) un moment particulier, solennel, un moment d'émotion.". Nous publions ci-dessous leur communiqué.

À l’occasion de la fin du DUT, l’IUT de La Réunion a organisé une cérémonie de remise de diplômes pour l’ensemble de la promotion 2022 pour les sept départements de formation :

- Gestion des Entreprises et des Administrations

- Génie Civil-Construction Durable

- Génie Biologique

- Réseaux et Télécommunications

- Carrières Sociales

- Hygiène Sécurité Environnement

- Techniques de Commercialisation

La rentrée 2021 a marqué une évolution nationale majeure avec le lancement du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) qui est le nouveau diplôme de référence des IUT. Il remplace ainsi le DUT qui, depuis la promotion de 1994, a permis à plus de 2500 jeunes sur l’île (chiffres 2021) de bâtir une carrière professionnelle sur un socle de connaissances et de compétences reconnu comme une valeur sûre par les milieux professionnels de l’île et d’ailleurs.

Ce changement important, amène les IUT à célébrer en cette fin d’année universitaire 2021-2022 la dernière cérémonie de remise de diplôme de délivrance du DUT.

Au cours de cette cérémonie, une marraine et un parrain, deux professionnels diplômés de l’IUT de La Réunion, ont fait l’honneur de leur présence et représentent une source d’inspiration et de motivation pour ces jeunes diplômés :

- Eulalie GOULJIAR, diplômée d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations et d’une licence professionnelle Banque Assurance, à l’IUT de la Réunion en 2004 et 2005. Aujourd’hui, elle occupe le poste de Directrice Déléguée de La Clientèle Professionnelle et Agricole au Crédit Agricole de La Réunion, entreprise qu’elle a intégrée à la fin de sa licence professionnelle en 2005. "C’est un avec beaucoup d’émotion et un brin de nostalgie que je prends la parole ce soir ... J’apprécie l’honneur que vous me faites aujourd’hui de pouvoir être la marraine de votre promotion (...) Il y a déjà 18 ans de cela, j’ai intégré l’IUT car l’IUT représentait déjà un cadre de travail qui était intéressant pour moi tant la proximité avec les professeurs était réel (...) L’IUT m’a apporté un bloc de formation solide, un bagage, un passeport pour intégrer de manière concrète le monde du travail."

- Frédéric ROUGEMONT, diplômé de la première promotion du DUT Génie-Civil, à l’IUT de la Réunion en 2000. Aujourd’hui, il occupe depuis 2015 la fonction de Responsable d’Agences chez Otéis Réunion. "... Je suis attaché à la place de l’IUT à La Réunion et dans mon parcours professionnels. Et c’est une vraie nostalgie et un vrai plaisir d’être là ce soir. Il y a plus de 20 ans (...) j’étais à votre place et c’était magique. (...) Je veux donc vous féliciter, étudiant e-s pour votre diplôme et votre parcours. Ce parcours universitaire qui est court et n’est pas simple, il demande rapidement une souplesse d’esprit, de curiosité et un engagement sans faille (...)"

Plusieurs personnalités institutionnelles étaient présentes pour assister à la réussite des étudiants, les féliciter et les encourager :

- M. Alex HOW CHOONG, Président du Conseil d’IUT,

- Mme Sandrine INGREMEAU, Représentante de la Rectrice, Directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale en charge des lycées et de l'enseignement supérieur,

- M. Jérôme GARDODY, Chargé de mission Formation vie universitaire représentant le Président de l’Université M. MIRANVILLE,

- Mme Vivianne BEN HAMIDA, Conseillère Départemental,

- M. Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional, délégué à l’Enseignement Supérieur.

Les diplômés 2022 en chiffres : 274 diplômés, 94 % de réussite en DUT.

Nous avons proposé cette année une cérémonie hybride en présentiel pour les étudiants, leurs proches et le personnel de l’IUT. Plus de 500 personnes étaient présentes. Et retransmis en direct, sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’IUT à partir de 17h30. La dffusion live a permis à plus de 4000 personnes de suivre la cérémonie. Cette cérémonie, a aussi été l’occasion pour nous ".. avec beaucoup d’émotion " de remercier Frédéric WINTZERITH, enseignant et Directeur Adjoint de l’IUT en charge des formations, qui après 23 ans à oeuvrer au service de l’IUT, s’envole vers de nouvelles aventures

Le DUT, la fin d’un cycle à l’IUT de La Réunion. Sous l’impulsion de l’administrateur provisoire Jérôme HUBLER, de la responsable administrative Irène SIDIBE et de 6 enseignants, l’IUT de La Réunion est créé en 1994 avec l’ouverture du département Gestion des Entreprises et des Administrations.

Installé dans des locaux provisoires à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, l’IUT a accueilli une première promotion de 50 étudiants. En 1998, l’IUT de la Réunion s’installe définitivement sur son site actuel à Terre-Sainte, ce qui permet à un second département d’ouvrir offrant alors aux étudiants l’opportunité de devenir diplômé d’un DUT Génie Civil Construction Durable.

Entre 2004 et 2010, l’IUT de La Réunion, après plus de 10 ans d’existence, entame sa " deuxième " phase d’évolution. Ainsi, afin de répondre aux enjeux socio-économiques, trois nouveaux départements voient le jour : Génie Biologique (2004), Réseaux et Télécommunications (2007) et Carrières Sociales (2010).

A partir de 2017, l’IUT Réunion entame une nouvelle période de développement avec l’ouverture de ses deux derniers départements de formation : Hygiène Sécurité Environnement (2017) et Techniques de Commercialisations (2018).

Aujourd’hui, l’IUT de La Réunion accueille plus de 1000 étudiants toutes formations confondues (DUT, BUT, licence professionnelle, formations courtes) dont 681 étudiants en DUT dans les différentes spécialités.

