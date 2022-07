BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 juillet 2022 :



- Le ministère des Outre-mer sous tutelle : "un recul historique" selon les élus

- Planteurs : nouvelle rencontre sous tension entre industriels et agriculteurs

- Baccalauréat : fin du suspense pour les 12.073 candidats de l'académie

- L'Algérie célèbre en grande pompe le 60e anniversaire de son indépendance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand ciel bleu

Le ministère des Outre-mer sous tutelle : "un recul historique" selon les élus réunionnais

En 2012, sous la présidence de François Hollande, le ministère des Outre-mer était devenu un ministère de plein exercice. Dix ans après, le gouvernement fait marche arrière. Les Outre-mer sont rétrogradées au rang de ministère délégué attribué à Jean-François Carenco, sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Une "mauvaise surprise" pour les DOM, quelques jours après le passage éclair de Yaël Braun-Pivet à la tête du ministère - alors de plein exercice -, avant d'aller se faire élire présidente de l'Assemblée nationale. Cette situation fait réagir les élus Réunionnais. Ils parlent de "recul historique" et de "mépris".

Planteurs : nouvelle rencontre sous tension entre industriels et agriculteurs

Journée cruciale ce mardi 5 juillet 2022 pour les planteurs : une nouvelle réunion se tient en préfecture avec les industriels à partir de 9 heures. Alors que la campagne sucrière aurait déjà dû débuter, aucun accord n'a encore été signé. Plusieurs points de désaccord sont encore à régler entre sucriers et planteurs, notamment le prix du tonnage de la canne. Si aucune solution n'est trouvée, le mouvement de protestation pourrait encore se durcir.

Baccalauréat : fin du suspense pour les 12.073 candidats de l'académie

Admis, au rattrapage ou refusé ?... A 10h ce mardi 5 juillet 2022, les 12.073 lycéens qui ont passé leur baccalauréat cette année connaîtront leurs résultats. Encore quelques minutes de stress avant de laisser place à la joie et l'émotion pour certains. En tout 710.000 candidats sont concernés. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).

L'Algérie célèbre en grande pompe le 60e anniversaire de son indépendance

L'Algérie célèbre mardi en grande pompe, avec notamment une parade militaire d'ampleur inédite, le 60ème anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire crispe toujours ses relations avec Paris.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand ciel bleu

Matante Rosina regarde dans son bocal piment la pâte et voit que ce mardi 5 juillet 2022 est une belle journée. Le ciel bleu est prévu sur toute l'île et pour toute la journée. Quelques nuages se forment dans les hauts du nord-ouest mais ils ne gâchent pas le beau temps. Le vent souffle toujours évidemment, c'est de saison. La mer est peu agitée.