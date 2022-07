Porte-parole de la quasi-totalité des entreprises du département, les 3 chambres consulaires expriment d'une même voix une forte préoccupation sur l'avenir économique et les emplois à la Réunion et proposent aux Pouvoirs Publics un accompagnement adapté aux TPE-PME en difficulté. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Au 1er juillet 2022 : une hausse du prix des carburants à un niveau jamais atteint à la Réunion et qui frôlent la barre des 2 euros pour le sans plomb ;

- Une flambée qui s’ajoute à une série d’augmentations déjà constatées : frêt, intrants, matériaux ;

- Tous les secteurs d’activités et tous les profils d’entreprises impactés : alimentation, bâtiment, production et services ;

- Toutes les filières de production végétale et animale sont confrontées à l’absence de garanties quant à la pérennité des exploitations.

Les tensions inflationnistes accentuées par la crise ukrainienne

- Les facteurs de production impactés : énergie, carburant, fret, matières premières, intrants, alimentation animale ;

- Des ruptures d’approvisionnement ;

- L’augmentation des coûts de production ; · Une nécessité de sur-stockage et des flux sous tension.

Des inquiétudes à court et moyen terme pour nos chefs d’entreprise

- La dérégulation de l’ensemble des marchés mondiaux depuis la crise sanitaire du Covid-19 ;

- L’état du passif des entreprises ;

- Des dépenses supplémentaires qui pèsent sur les comptes des entreprises et le pouvoir d’achat de notre clientèle ;

- La multiplication des impacts liés aux aléas climatiques.

Nos demandes :

- Mise en place d’une concertation avec l’Etat et les collectivités territoriales pour un Plan Régional de Résilience Économique et Sociale :

Adaptation des critères des mesures d’aide du Plan de Résilience Nationale au tissu économique des DOM constitué essentiellement de TPE : plus en lien avec les caractéristiques et les besoins de nos entreprises (report et remise des charges sociales et fiscales, facilités de trésorerie ;

Faciliter et sécuriser l’accès des TPE-PME à la commande publique avec des modalités de révision des prix intégrant les critères de l’imprévision.

Meilleure régulation des marchés

Transparence et régulation des prix pour éviter les pratiques abusives et les dérives tarifaires ;

Renforcer les moyens d’investigation et d’action de l’OPMR.

Un accompagnement renforcé des entreprises en difficulté par :

La sauvegarde des entreprises relevant notamment des secteurs traditionnels et de proximité faiblement éligibles aux dispositifs existants (Plan de Résilience) ;

La mise en place d’un dispositif d’aide simple et accessible au plus grand nombre des entreprises, à l’instar de l’aide exceptionnelle mise en place lors de la crise sociale des Gilets Jaunes ;

La mobilisation des 3 chambres consulaires CAR, CMA et CCIR, comme interlocutrices privilégiées des entreprises pour le montage des dossiers d’aide.