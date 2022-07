Pour célébrer ses 60 ans, la Sicalait a organisé pendant quatre jours, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022, la première Fête du Lait à la Plaine des Cafres. Près d 7.000 personnes se sont présentées sur le site des Grands Kiosques à la Plaine des Cafres, pendant les trois journées ouvertes au public. Nous publions ci-dessous le communiqué de la coopérative.

Avec cette première Fête du Lait, les éleveurs et les salariés de la Sicalait invitaient les Réunionnaises et les Réunionnais à découvrir la filière lait de l’île, le monde de l’élevage laitier local, le savoir-faire unique des éleveurs laitiers réunionnais, mais aussi l’engagement quotidien de la Sicalait de fournir du lait péi de qualité, à l’ensemble des Réunionnais.

Toute une série d’activités et d’évènements étaient donc organisés (visite de fermes, exposition photo, exposition pédagogique et ludique sur la filière lait, vente de glace péi, découverte de la collecte du lait...). Nombreux à s’être mobilisés pour cette première édition, les éleveurs ont été ravis de parler de leur métier et présenter leur quotidien. Et les retours des visiteurs témoignent d’un réel engouement pour en apprendre davantage sur l’alimentation des vaches laitières, leurs conditions de vie dans les élevages laitiers ainsi que les différentes étapes de la traite.

Lors de la matinée institutionnelle du jeudi 30 juin, la Sicalait a également dévoilé son nouveau logo ainsi que sa déclinaison pour ses 60 ans. "Le nombre de visiteurs pour cette première Fête du Lait est bien supérieur à ce que nous espérions. Nous sommes très heureux de voir un tel intérêt des Réunionnais pour l’élevage laitier. Nous allons très probablement renouveler l’expérience l’année prochaine, sous un format différent", conclut Martha Mussar, Présidente de la Sicalait.