Le CHU de La Réunion vient de finaliser son projet d'établissement 2022 - 2026, construit de manière participative avec l'ensemble de la communauté hospitalière, avec ses représentants des usagers et ses partenaires pour continuer à développer son offre de soins et répondre au mieux aux besoins de la population réunionnaise. Ce projet ambitieux, fruit de plus de 10 mois de travail, est guidé par la recherche de l'excellence dans la prise en charge du patient, mais aussi dans la gestion opérationnelle et managériale de notre établissement de santé. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Il définit également la politique de modernisation des infrastructures et des équipements. Le projet d’établissement est composé de plusieurs volets :

Le projet médico-soignant, incluant la politique recherche

Le projet social

Le projet management

Le projet qualité et sécurité des soins

Le projet enseignement et formation

Le projet de prise en charge psychologique*

Le Schéma Directeur Immobilier*

Le projet Développement durable et RSE*

La politique partenariale et de communication*

*Ces quatre derniers volets viendront compléter le projet d’établissement en septembre 2022.

PASSAGE AUX INSTANCES D’ÉTABLISSEMENT

Les 5 premiers volets du Projet d’établissement 2022-2026 ont été présentés aux instances d’établissement :

Directoire : vote favorable à l’unanimité lors de la séance du 20 juin 2022

CTE : vote favorable à l’unanimité lors de la séance du 27 juin 2022

CME : vote favorable à la majorité lors de la séance du 24 juin 2022

CSIRMT : vote favorable à l’unanimité lors de la séance du 27 juin 2022

CS : vote favorable à l’unanimité lors de la séance du 29 juin 2022

LE PROJET MÉDICO-SOIGNANT

La démarche d’élaboration du projet médico-soignant 2022-2026 a intégré toutes les compétences utiles (médicales, paramédicales, sociales, rééducation, psychologique…) à la prise en charge globale du patient.

L’objectif premier était de structurer la prise en charge des patients atour de filières et de parcours clairs et définis depuis avant l’entrée dans l’hôpital, organisés et suivis durant l’hospitalisation (gestion des parcours par une cellule d’ordonnancement, développement des unités de médecine ambulatoire et de la chirurgie ambulatoire avec récupération précoce), jusqu’à l’organisation du suivi post-hospitalier (SSR, structures médico-sociales, HTNM, HAD) et l’accompagnement du retour à domicile et du lien avec la médecine de ville.

Ce projet a été construit selon deux grands principes :

1.Une construction et structuration des projets autour d’une vision par parcours et filières de soins

2. une intégration conjointe des priorités médicales et soignantes pour chacune de ces filières et l’ensemble des projets

Le projet médico-soignant 2022-2026 est structuré autour de 4 " livres " :

Livre 1 : État des lieux, positionnement stratégique et méthodologie

Livre 2 : Enjeux du PMS et projets stratégiques majeurs

Livre 3 : Projets par filières

Livre 4 : Projections capacitaires et des besoins de santé d’ici 2035

LE PROJET DE SOINS

Bien que totalement intégré dans le projet médico-soignant, les priorités de la filière soignante ont été précisées dans un projet de soins de rééducation et médico-technique 2022 – 2026.

Depuis son renouvellement en 2021, la CSIRMT (Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique) a souhaité concentrer ses travaux autour de 5 axes majeurs :

Axe 1 : Prévention et qualité de la prise en charge des patients

Axe 2 : Évolution des métiers et des compétences soignantes

Axe 3 : L’amélioration des conditions de travail

Axe 4 : Fluidification des parcours et maitrise des interfaces

Axe 5 : La recherche paramédicale

Ces 5 axes ont permis d’identifier, au terme d’une large concertation et d’un séminaire d’une journée dédiée au sujet, 12 thématiques prioritaires parmi plus de 140 propositions remontées du terrain.

LE PROJET ENSEIGNEMENT & FORMATION

La formation tient un rôle clé dans le nouveau projet d’établissement du CHU, en tant que mission de l’établissement et outil d’accompagnement aux changements.

Elle prépare les professionnels à faire face à ces transformations et contribue à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’activité médico-soignante et de l’offre de soins pour la population réunionnaise et plus largement pour celle de la zone Océan Indien. Le CHU de la Réunion, organisme de formation reconnu par les labels qualité nationaux, a une responsabilité de premier ordre dans l’accompagnement au développement des compétences des professionnels de santé de la zone, tant par la formation initiale, avec ses 9 instituts paramédicaux, son école de sages-femmes et son partenariat avec l’université de la Réunion pour la formation médicale, qu’avec son offre de formation continue dispensés dans 5 établissements. Il s’articule autour de 4 axes et se décline en 18 mesures prioritaires :

Axe 1 : Construire une offre de formation adaptée aux besoins des

professionnels et des projets d'établissement du territoire

Axe 2 : Organiser une gouvernance permettant un pilotage central

de l'ensemble de l'activité de formation initiale et continue

Axe 3 : Consolider le partenariat Hospitalo-Universitaire pour

une offre de formation initiale et continue innovante sur le

territoire

Axe 4 : Accompagner le développement de l'expertise

pédagogique des équipes de formateurs

LE PROJET SOCIAL

Composante essentielle du projet d’établissement, le projet social (article L 6143-2-1du Code de santé publique) " définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs ".

Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels. Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants en santé est intégré au projet social défini par chaque établissement ". Son élaboration s’est réalisée en co-construction avec les partenaires sociaux sur une base d’échanges très riches dans la droite ligne des travaux pour la construction des lignes directrices de gestion puis des accords locaux dans le cadre de l’axe 2 du SEGUR de la santé.

Le contenu du projet social s’articule autour de 4 axes :

Axe 1 : Accompagner et sécuriser les parcours professionnels

Axe 2 : Déployer une politique des ressources humaines en appui du projet d’établissement

Axe 3 : Promouvoir la responsabilité sociale et environnementale et la qualité de vie au travail Axe 4 : Améliorer les conditions de travail

LE PROJET MANAGÉRIAL

Le projet managérial du CHU de La Réunion qui s’inscrit en étroite coordination avec le projet social du projet d’établissement, doit servir la communauté des managers du CHU pour accompagner le changement.

Il a été élaboré en concertation avec une communauté de managers et en lien avec la présidence de la CME entre octobre 2021 et mai 2022.

Les orientation du projet managérial :

Axe 1 : Développer le management participatif autour de valeurs communes

Axe 2 : Définir les missions et responsabilités des décideurs

Axe 3 : Accompagner les managers dans leurs missions

LE PROJET QUALITÉ GESTION DES RISQUES

Le projet Qualité et Gestion des Risques définit la politique Qualité de l’établissement et se décline sous la forme d’un plan d’action actualisé annuellement : le Programme d'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS). L’élaboration de la politique et du projet qualité gestion des risques a fait l’objet d’une démarche participative, impulsée par un groupe projet constitué de volontaires issus de la Direction Qualité Gestion des Risques, la Présidence de la CME et le pôle Qualité.

La nouvelle politique qualité gestion des risques du CHU s’articule ainsi autour de 3 ambitions qui constituent les axes stratégiques :

Axe 1 : Structurer le développement de la culture qualité sécurité des soins

Axe 2 : Garantir une maîtrise des risques a priori et a postériori

Axe 3 : Affirmer la dynamique qualité en tenant compte des évolutions externes

LE PROJET DES USAGERS

S’il est porté par la Commission des Usagers, ce projet s’inscrit dans une approche pérenne soutenue par l’institution dans son ensemble : professionnels, usagers, direction. Il a d’ailleurs été élaboré et rédigé dans une démarche participative autour d’un séminaire, d’ateliers de travail et s’est inspiré d’outils internes (questionnaires, bilans) et externes (référentiel HAS, pratiques vertueuses d’autres établissements, outils et démarches de l’Institut Français de l’Expérience Patient à la Réunion).

Ce projet contient 3 thématiques, 17 objectifs dont 2 prioritaires et 36 actions qu’il sera nécessaire de faire vivre au quotidien. Les 3 thématiques fondatrices du projet des usagers retenues en ateliers participatifs sont :



l’engagement soignants/soignés,

la qualité de vie du patient à l’hôpital,

et le partenariat avec les usagers dans les projets institutionnels ou dans la vie du service.