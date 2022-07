BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 juillet 2022 :



- Convention cannes : les planteurs ne lâchent rien, les industriels non plus

- Prix des carburants :"entendus par l'État", les transporteurs mettent fin à leur mouvement

- Les Seychelles et La Réunion renforcent la coopération entre les forces de l'ordre des deux îles

- 83,3% des candidats ont réussi leur bac au premier tour

- En 2019, près d'un habitant de La Réunion sur deux a visité un site du patrimoine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil bien accroché

Convention cannes : les planteurs ne lâchent rien, les industriels non plus

En ce mercredi 6 juillet, nous sommes déjà au dixième jour de mobilisation des planteurs de canne devant la Préfecture. Une mobilisation qui rappelle celle de 2017 où les agriculteurs s'étaient rassemblés pendant treize jours. Hier, une nouvelle réunion s'est tenue en Préfecture entre les industriels et les planteurs. Aucune avancée signification n'a été apportée. Aujourd'hui donc, une énième rencontre en Préfecture doit avoir lieu ce matin à 9h30, à la veille d'une visite ministérielle.

Prix des carburants :"entendus par l'État", les transporteurs mettent fin à leur mouvement

Ce mardi 6 juillet 2022, les transporteurs s'étaient rassemblés avec une vingtaine de poids-lourd vers la Préfecture pour protester contre la hausse des carburants. Leurs camions garés sur le rond-point de la caserne Lambert, les représentants syndicaux ont été reçu par le Préfet de La Réunion dans l'après-midi. Une réunion dont les transporteurs sont sortis satisfaits, leurs demandes ayant été entendues. Ils ont décidé de lever leur blocage qui aura duré en tout et pour tout, une journée.

Les Seychelles et La Réunion renforcent la coopération entre les forces de l'ordre des deux îles

Le général Pierre Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion, a été reçu par le président des Seychelles Wavel Ramkalawan à la présidence, ce mardi 5 juillet 2022. Il souhaite que l'ensemble des forces de police de l'Océan indien travaillent en étroite collaboration pour lutter contre les fléaux qui affectent la région (Photo Seychelles New Agency)

83,3% des candidats ont réussi leur bac au premier tour

"Cette année, 11 566 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 9.637 d'entre eux ont été admis dès le premier groupe d'épreuves. Le taux de réussite académique s'élève à 83,3 % pour ce premier groupe" indique le rectorat ce mardi 5 juillet 2022. 1.114 candidats passeront les épreuves du second groupe les mercredi 6 et jeudi 7 juillet. Ces rattrapages concernent les candidats qui ont obtenu moins de 10/20 mais au moins 8/20 de moyenne au bac.

En 2019, près d'un habitant de La Réunion sur deux a visité un site du patrimoine

En 2019, 300 000 Réunionnais, soit 45 % de la population de 15 ans ou plus, déclarent avoir visité un site du patrimoine. La plupart de ces visites se déroulent à La Réunion. Les sites les plus visités sont les monuments religieux, les parcs et jardins historiques ainsi que les quartiers historiques ou les villages de caractère. Les personnes très diplômées les visitent davantage que les autres. Les sites les plus visités de l'île sont La Cité du volcan, l'aquarium de Saint-Gilles et Kélonia. En 2019, 7 % des Réunionnais de 15 ans ou plus, soit 45 000 personnes, ont visité un musée ou une exposition.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil bien accroché

Pour ce mercredi 6 juillet 2022, Matante Rosina et son chat Miyu sont installés sur la varangue et profitent tous les deux des rayons de soleil qui réchauffent un peu. Le ciel est bien dégagé devant eux et pensent que cela durera toute la journée. Dans l'après-midi, le vent se lève du côté des plages. La mer est peu agitée à agitée dans l'ouest.