Le général Pierre Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion, a été reçu par le président des Seychelles Wavel Ramkalawan à la présidence, ce mardi 5 juillet 2022. Il souhaite que l'ensemble des forces de police de l'Océan indien travaillent en étroite collaboration pour lutter contre les fléaux qui affectent la région

"Il y a la menace terrorisme qui est aux portes de l'Océan Indien et aussi le trafic de stupéfiants, ce sont les deux grandes thématiques qui nous préoccupent et sur lesquelles nous devons échanger des informations" a dit le général Poty. Pour l'instant, il y a très peu d'échanges d'information entre les îles de l'Océan Indien et le souhait du général Poty, c'est que cela change, car une grande partie du trafic de drogue en provenance d'Asie transite dans cette région.

Il a reconnu que pour l’instant la Reunion avait davantage de cooperation avec l'ile Maurice du a la proximite mais souhaite que cela en soit de meme avec les Seychelles. L'officier supérieur souhaiterait organiser régulièrement des réunions entre les responsables desfroces de l'ordre de l'Océan Indien pour faciliter l'échange d'informations pour mieux coordonner les efforts de lutte.

"À mon avis, les Seychelles, l'Île Maurice et La Réunion sont des îles sœurs qui ont une histoire commune et qui doivent mener une politique commune de lutte contre les trafics parce que l'on a tous l'intérêt à le faire" a dit le général Poty.

Après deux ans de Covid qui a mis un frein à la coopération, le responsable de la gendarmerie de La Réunion souhaite également se rendre dans les autres pays de la région pour mener à bien son projet. Lors de la rencontre avec le chef de l'État Seychellois, il a également été proposé une série de formations pour mieux encadrer la police seychelloise, et une meilleure coordination entre la police et l’armée.

Les Seychelles ont modifie la constitution du pays permettant désormais à l’armée de pouvoir être utilisée dans des operations de routines. "J'ai proposé à M le président de la République un certain nombre de formations que les Seychelles ne disposent pas nécessairement et qui se situent dans la durée ... et aussi la possibilité d'avoir des formateurs locaux qui pourraient assurer une efficacité maximale des services de police" a dit le général Poty.

En juin la police seychelloise et des soldats de la force de défense avaient participé à une formation organisée par la gendarmerie de la Réunion, sur

d'éventuellement menaces terroristes contre des établissements touristiques. "S'il y a un événement important qui se passe dans un de ces pays je pense que l'on doit pouvoir compter les uns sur les autres", a dit le général Poty.

