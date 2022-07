Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce mardi 5 juillet de 15 heures à 17 heures, en agglomération de Saint-Louis, les motocyclistes de la Rivière-Saint-Louis et de Saint-Paul ont réalisé un contrôle des flux ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés. 23 infractions ont été constatées, en deux heures de contrôle dont : 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 2 conduites malgré une suspension du permis de conduire, 2 défauts de permis de conduire, 1 défaut d'assurance, 1 non-port du casque, 5 ports des gants de protection, 9 infractions diverses concernant l'équipement des deux-roues et une détention de stupéfiants. 2 personnes ont fait l'objet d'une rétention du permis de conduire et leurs véhicules ont été placés en fourrière. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Gendarmerie)

Ce mardi 5 juillet de 15 heures à 17 heures, en agglomération de Saint-Louis, les motocyclistes de la Rivière-Saint-Louis et de Saint-Paul ont réalisé un contrôle des flux ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés. 23 infractions ont été constatées, en deux heures de contrôle dont : 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 2 conduites malgré une suspension du permis de conduire, 2 défauts de permis de conduire, 1 défaut d'assurance, 1 non-port du casque, 5 ports des gants de protection, 9 infractions diverses concernant l'équipement des deux-roues et une détention de stupéfiants. 2 personnes ont fait l'objet d'une rétention du permis de conduire et leurs véhicules ont été placés en fourrière. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Gendarmerie)