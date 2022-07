Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour ce mercredi 6 juillet 2022, Matante Rosina et son chat Miyu sont installés sur la varangue et profitent tous les deux des rayons de soleil qui réchauffent un peu. Le ciel est bien dégagé devant eux et pensent que cela durera toute la journée. Dans l'après-midi, le vent se lève du côté des plages. La mer est peu agitée à agitée dans l'ouest. (Photo rb/www.ipreunion.com)

