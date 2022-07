Après plus d’une semaine de mobilisation, la motivation des planteurs ne faiblit pas. L’intersyndicale appelle à ne pas lâcher, ne pas baisser les bras et se battre, quitte à retarder la campagne sucrière d’un mois. En effet, à l’issue d’une réunion qui a eu lieu hier en Préfecture, aucune avancée significative.I l n’y a pas eu d’avancée, que ce soit concernant la coupe machine ou le partage des richesses", expliquaient les représentants syndicaux à l’issue de la réunion. Pas d’accord non plus sur le prix du tonnage de la canne.

Pour l’heure, seuls l’État et Albioma ont réitéré leur engagement auprès des planteurs.

Hier matin, les agriculteurs avaient déversé un chargement de canne au niveau du rond-point de la Caserne Lambert à Saint-Denis. Dans l'après-midi, et afin de montrer leur mécontentement, plusieurs tracteurs avaient bloqué le carrefour du CHU Nord sur le Boulevard Sud, mettant en place également des barrages filtrants. Le mouvement pourrait donc se durcir encore plus. De toute façon, comme l'avait précisé Guy Dérand, ancien président de la Chambre d'agriculture, "on voit comment le ministère traite les Outre-mer, on n'attend rien d'eux." À l’aube d’une visite ministérielle de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, la tension monte.

