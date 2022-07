Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La Région et le Département annonce ce mercredi 6 juillet 2022 la mise en place d'un blocage du prix de la bouteille de gaz à 15 euros au lieu de 21.88 euros actuellement, et ce jusqu'au 31 décembre. Cela représente une prise en charge de 6.88 euros par les deux collectivités. La date de mise en application de cette mesure n'a pas été annoncée, "mais le plus tôt sera le mieux" a indiqué Huguette Bello, présidente de Région (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

