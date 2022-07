Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et son ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco, arriveront à La Réunion ce vendredi matin 8 juillet 2022. Gérald Darmanin restera dans l'île jusqu'à samedi soir, tandis que Jean-François Carenco ne passera qu'une journée sur place. Le programme de cette visite ministérielle est toujours en cours d'élaboration. Pour l'heure, seule une rencontre entre le ministre délégué et les transporteurs, qui ont manifesté pour une baisse des prix du carburant, a été confirmée. Une rencontre avec les planteurs pourraient aussi avoir lieu (Photo d'illustration)

