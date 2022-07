BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 juillet 2022 :



- Convention canne : dernière réunion avant l'arrivée du ministre des Outre-mer et de son délégué

- Loto : une Réunionnaise ou un Réunionnais remporte 16 millions d'euros

- Programme Leader : préserver et développer les ressources des Hauts de l'Ouest

- La vague rose d'Odysséa fait son grand retour

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une majeure partie de la journée sous le soleil

Convention canne : dernière réunion avant l'arrivée du ministre des Outre-mer et de son délégué

Les jours se suivent et se ressemblent devant la Préfecture de La Réunion. 11ème jour ce jeudi 7 juillet et nouveau jour de mobilisation pour les planteurs. Pour l'heure, toujours aucune avancée concernant la convention canne 2022-2027. Si plusieurs propositions ont été avancées par Albioma et les rhumiers, c'est avec l'industriel Tereos que les discussions restent au point mort. Une nouvelle réunion doit avoir lieu jeudi matin à 9h30. Cette réunion sera la dernière avant l'arrivée de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de Jean-François Carenco, son délégué aux Outre-mer. Selon les planteurs, le préfet souhaite que le convention soit signée ce vendredi sus l'égide des ministres

Loto : une Réunionnaise ou un Réunionnais remporte 16 millions d'euros

Une Réunionnaise ou un Réunionnais est millionnaire depuis ce mercredi 6 juillet 2022. C'est en effet une grille validée à La Réunion qui a raflé la mise, faisant devenir sa ou son propriétaire multimillionnaire avec un pactole de 16 millions d'euros. Si cette cagnotte constitue le 2e plus gros jackpot remporté en 2022 au Loto, c'est surtout la chance de l'île qui est surprenante ce soir avec déjà 3 millionnaires consacrés en 2022 aux différents jeux de loteries de la Française des jeux (FDJ). Ainsi le mardi 24 mai un Réunionnais avait gagné plus de 50 millions, l50.656.220 euros très exactement, au jackpot Euromillions

Programme Leader : préserver et développer les ressources des Hauts de l'Ouest

Ce mercredi 6 juillet 2022, se tenait au Domaine d'Ombreuse à Saint-Gilles les Hauts, un séminaire sur le territoire rural des Hauts de l'Ouest, afin de faire le bilan de la programmation de 2016-2022 du programme Leader et envisager l'avenir pour développer encore plus ce territoire. En tout, 280 programmes ont été soutenus par le programme Leader (Liaisons entre actions de développement de l'économie rural).

La vague rose d'Odysséa va encore déferler dans la forêt de l'Etang-Salé

La vague rose va déferler cette année encore dans la forêt de l'Etang-Salé avec la course d'Odysséa, le 5 et 6 novembre. A elle, vient s'ajouter la course en version "connectée" pour que chacun puisse également y participer autrement. Organisé par Run Odysséa, l'objectif de ce rendez-vous annuel est de pouvoir permettre à tout un chacun à faire un dons pour aider les personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion. Plus de 400 personnes en sont touchées chaque année. Les inscriptions commencent dès ce jeudi 7 juillet 2022 sur le site Odysséa. Elles se terminent le 26 octobre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une majeure partie de la journée sous le soleil

Pour ce jeudi 7 juillet 2022, Matante Rosina prévoit un matin ensoleillé sauf du côté du Sud-Est. Dans l'après-midi, quelques nuages s'invitent dans les hauts mais rien de méchant. Le soleil reste bien accroché. C'est de saison, le vent souffle toujours.