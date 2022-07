Ce jeudi 7 juillet 2022, la compagnie aérienne Corsair annonce prolonger son offre pour les familles réunionnaises. L'offre réservée aux familles rencontre un vif succès. La compagnie aérienne a donc décidé de la prolonger jusqu'au 17 juillet 2022. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo :d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Corsair propose une réduction de 100€ par enfant, aux familles qui voyagent avec la compagnie aérienne. Une belle occasion pour réserver à petits prix pour les vacances australes avec ses enfants : https://www.flycorsair.com/fr/offre-famille

Ainsi pour tout achat d’un vol aller-retour une réduction de 100€ est appliquée sur le billet des enfants/jeunes*, âgés entre 2 et 25 ans. Cette offre est valable sur toutes les destinations, (et quelle que soit la date de voyage). Une famille réservant un vol aller-retour avec 2 enfants bénéficiera ainsi d’une réduction de 200€ sur son voyage. Une opportunité de décoller en bonne compagnie et de bien commencer les vacances.

*L’offre est accessible aux passagers enfants uniquement s’ils voyagent avec au moins un adulte.

Et toujours l’offre pour les étudiants jusqu’au 1er août

Après la joie d’avoir obtenu son baccalauréat, une nouvelle étape attend les futurs étudiants réunionnais : celle de s’installer près de leur nouvelle école. Recherche d’appartement, installation, découverte de ce nouveau lieu de vie : que d’émotions pour ces futurs étudiants ! S’agissant d’une étape importante, pour les accompagner dans leurs déplacements, Corsair propose des tarifs exceptionnels sur ses vols vers Paris, Lyon et Marseille jusqu’au 1er août inclus. Pour faciliter leur déménagement, une franchise bagage avantageuse de 2 valises de 32kg leur est accordée.

Pour ceux qui ont la carte de fidélité Corsair, " Le Club " : pour tout voyage acheté dans le cadre de cette offre étudiants, le voyageur se voit offrir sur sa carte de fidélité, 50€ pour l’achat d’un aller simple, 100€ pour l’achat d’un aller-retour, valables sur un prochain voyage. Pour ceux qui n’ont pas encore la carte Le Club, il est possible de s’inscrire et de profiter de cette offre. https://www.flycorsair.com/fr/operation-jeunes