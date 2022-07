La vague rose va déferler cette année encore dans la forêt de l'Etang-Salé avec la course d'Odysséa, le 5 et 6 novembre. A elle, vient s'ajouter la course en version "connectée" pour que chacun puisse également y participer autrement. Organisé par Run Odysséa, l'objectif de ce rendez-vous annuel est de pouvoir permettre à tout un chacun à faire un dons pour aider les personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion. Plus de 400 personnes en sont touchées chaque année. Les inscriptions commencent dès ce jeudi 7 juillet 2022 sur le site Odysséa. Elles se terminent le 26 octobre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Ainsi les participants aux différentes courses Odysséa vont devoir faire le choix entre "Les vagues roses" en présentiel et la course "connectée" avec "Alon Bat Karé".



- "Les Vagues Roses" dans la forêt de l’Etang-Salé -

Seul ou accompagné, il sera possible de marcher ou de courir dans la forêt de l’Etang-Salé, 1,2, 5 voire même 10 kilomètres. Pour les participants, il est obligatoire de fournir un certificat médical. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 26 octobre 2022.

Au programme des 5 et 6 novembre 2022 :

Le 5 novembre :

13h45 : échauffement marmailles.

14h : 0,6 km école d'athlétisme (2016-2017)

14h15 : 0,6 km école d'athlétisme (2014-2015)

14h30 : 1 km poussins-nés (2012-2013)

14h45 : 2 km benjamins-nés (2010-2011)

15h00 : 2,6 km minimes hommes et femmes (2008-2009) + 2,6 km de la Diversité accessible aux PMR et accompagnants (2007 et avant)

15h45 : échauffement fitness jogging – marche 5 km

16h00 : jogging-marche 5 km

17h15 : 10km course nature chronométrés et classés (2007 et avant)

Le 6 novembre :

7h00 : ouverture du village Odysséa Réunion 2022

8h30 : randonnée 5 km pour tous (2018 et avant)

10h15 : annonce des dons, discours

Pour s’inscrire : se rendre sur le site odyssea.info/LaReunion. Choisir la course en présentielle. Choisir la vague rose en forêt le 5 ou le 6 novembre. Il faut ensuite s’entraîner jusqu’au week-end de Odysséa. Le paiement se fait ensuite par carte bleue si je cours en individuel. Si je choisis de courir en groupe, c'est au responsable de choisir le type de règlement. Il faut ensuite continuer de s’informer sur les réseaux sociaux et grâce aux médias, il sera possible de connaître les jours de permanence de retrait des dossards et tee-shirt (présentiel). Les participants sont invités à convier leurs familles et amis pour "surfer sur les vagues roses de Odysséa Réunion 2022", précise l’organisation. Il va être également possible de s’inscrire ou de compléter les inscriptions lors des permanences.



- " Alon Bat Karé " en connecté -

Pour participer à une version dite " Connecté ", qui se tient du 31 octobre au 13 novembre, vous pouvez courir, marcher, nager ou encore pédaler, n’importe où sur l’île, avec qui vous souhaitez. " Alon Bat Karé " est ouvert à tous. Pour effectuer cette course le lien des inscriptions est disponible sur l’application Odysséa et vous pouvez ainsi faire une distance de 5 ou 10 kilomètres. L’inscription est sous la responsabilité des participants qui doivent s’assurer d’être en bonne forme physique pour réaliser le Challenge Connecté.

Pour s’inscrire : se rendre sur odyssea.info/LaReunion. Choisir la course en individuel ou en groupe. Si la course se fait en individuel, le paiement se fait par carte bleue sur le site. Si cela se fait en groupe, c’est au responsable de choisir le type de règlement.

Pour participer à cette course en version connecté il faut aussi télécharger l’application Odysséa et s’entraîner jusqu’à la date choisie pour la faire. Il faut continuer de s’informer aussi sur les réseaux sociaux et les médias, pour connaître notamment les jours de permanence pour retirer ses dossards et tee-shirt. Il sera possible de compléter son inscription ou de s’inscrire directement pour participer à l’évènement.

Les inscriptions se font jusqu’au 26 octobre.

- Devenir bénévole -

Etre bénévole sur Odyssea c’est " participer à la plus grande fête sportive et solidaire de l’île. Pour contribuer à la collecte de dons pour aider les personnes touchées par le cancer du sein à la Réunion soit plus de 400 cas chaque année. Il faut également sensibiliser l’entourage à la prévention notamment par une activité physique adaptée.

Le bénévole s’engage à : respecter les horaires et les postes qui lui sont confiés par le comité d’organisation Run Odysséa ; à respecter les valeurs de solidarité, confiance, bienveillance de la cause rose.

Il faut également s’inscrire sur Odysséa Réunion en envoyant sa demande à l'adresse mail : [email protected] Il va être nécessaire de répondre à un questionnaire où il faut alors donner ses disponibilités pour octobre/novembre 2022. Dès que l’ inscription en tant que bénévole est validée, il faut rester à l’écoute de l’organisateur pour connaître son poste, jours et horaires.

L’intégralité du programme est à retrouver sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Et les inscriptions peuvent se faire sur le site d’Odyssea ou lors des permanences.



A noter que les inscriptions s'ouvrent dès le 7 juillet en ligne.

