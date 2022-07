Avec 19.000 étudiants par an, l'Université de La Réunion est le premier établissement d'enseignement supérieur du territoire. En ce début de la période d'inscription, l'établissement a déployé un dispositif hybride : "constitution du dossier d'inscription en en ligne et retrait de carte étudiante sur place pour les nouveaux étudiants en première année de licence". Nous publions le communiqué de l'Université de La Réunion ci-dessous. (photo : Université de La Réunion)

Depuis 40 ans cette année, l’établissement assure son rôle d’ascenseur social et propose une offre de formation pluridisciplinaire à destination d’une population éloignée géographiquement d’autres établissements. Plus que jamais, elle se doit de répondre à de multiples défis et parmi eux la réussite des étudiants et la gestion d’un contexte sanitaire complexe.

Du 1er au 15 juillet 2022, la première période des inscriptions est ouverte. Le processus d'inscription se déroule en 3 étapes :

- Paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ici

- Saisie en ligne du dossier et de toutes les pièces administratives sur le site de l'Université

- Retrait de la carte étudiante uniquement sur rendez-vous

Des mesures préventives ont été mises en place sur les chaînes d'inscription des campus du Moufia et du Tampon : espacement des rendez-vous, protection masque et écrans de protection à disposition pour les usagers et les personnels. Il est recommandé que les étudiants, notamment les néo-bacheliers, n'attendent pas le dernier moment et s'inscrivent le plus tôt possible, pour entamer leur année universitaire dans les meilleures conditions. La deuxième période d'inscription débutera à la réouverture de l'établissement, du 16 août au 20 septembre 2022.

Pour nous contacter :

• Une ligne d'assistance téléphonique est en place : 0262 93 80 91

• Un formulaire de contact est disponible ici

• Assistance web en présentiel sur rendez-vous et le matin 8h/12h

Photos :

Le Président de l'Université, Frédéric Miranville, a effectué une visite de la chaîne d'inscription du Moufia, hier.

Vous trouverez les visuels de l'ouverture des chaînes en téléchargement ici.



• L’Université de La Réunion : quelques informations :

L’Université de La Réunion occupe une place unique : il s’agit de la seule université réunionnaise de l’Indianocéanie. Ce positionnement au cœur de l’axe Afrique - Asie lui confère un rôle majeur d’ambassadrice de l’Enseignement Supérieur de laRecherche et de l’Innovation français dans la zone.

Sur l’île, l’université est implantée sur sept sites :

• Au nord : Bellepierre, Victoire, Moufia,Technopole

• À l’ouest : Maïdo

• Au sud : Terre Sainte, Le Tampon

166 millions de budget

Première force de recherche du territoire

22 laboratoires

3 fédérations

2 écoles doctorales d’excellence

40 soutenances de thèses par an

5 plateaux techniques remarquables

19 000 étudiants dont 850 étudiants internationaux

600 enseignant·e·s-chercheure·s, praticiens hospitaliers, enseignant·e·s, chercheur·e·s

600 personnels administratifs, techniques et de bibliothèques