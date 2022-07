Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La saison des baleines a bel et bien commencé à La Réunion, et de façon assez spectaculaire. Depuis trois jours, entre 10 et 20 individus ont été observés dans les eaux réunionnaises, soit plus que pour toute la saison 2021 (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

