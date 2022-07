Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Les jours se suivent et se ressemblent devant la Préfecture de La Réunion. 11ème jour ce jeudi 7 juillet et nouveau jour de mobilisation pour les planteurs. Pour l'heure, toujours aucune avancée concernant la convention canne 2022-2027. Si plusieurs propositions ont été avancées par Albioma et les rhumiers, c'est avec l'industriel Tereos que les discussions restent au point mort. Une nouvelle réunion doit avoir lieu ce jeudi matin à 9h30. Cette réunion sera la dernière avant l'arrivée de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de Jean-François Carenco, son délégué aux Outre-mer. Selon les planteurs, le préfet souhaite que le convention soit signée ce vendredi sous l'égide des ministres. (Photo rb/www.ipreunion.com)

