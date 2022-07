Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

A l'occasion de la visite officielle de Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et de Monsieur Jean-François Carenco, Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé des Outre-mer le 8 et 9 juillet 2022 à La Réunion, la préfecture communique le programme des ministres. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : AFP)

