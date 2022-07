Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 3 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 juillet 2022 :



- Bienvenue cher Monsieur Carenco, ministre des Outre-mer sous tutelle

- Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, et son tuteur, Gérald Darmanin, en visite à la Réunion

- Convention canne : la convention toujours pas signée à l'issue de la réunion en préfecture

- Covid-19 : sept décès et une forte augmentation du nombre de cas

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil sous la pluie dans l'est et le sud

