Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

L'est et le sud se réveille sous la pluie ce matin du vendredi 8 juillet 2022. Mais Matante Rosina voit au fond de son pilon que le ciel se dégage au fil des heures. Dans l'ouest, il est prévu une alternance de nuages et d'éclaircies le matin. Dans l'après-midi, le sable risque de fouetter sur les plages de l'ouest. C'est de saison, il va encore faire frais. (Photo rb/www.ipreunion.com)

