Des planteurs à bout

L'un des planteurs mobilisé devant la Préfecture a pris brièvement la parole pour exprimer son mécontentement. "On est fatigué. On veut le prix plancher un point c'est tout. Si on sort de là sans rien, c'est comme si on a rien gagné. On ne veut plus subir. On veut qu'ils nous payent", dit-il.