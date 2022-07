Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La police nationale de La Réunion informe que Marcel Blaise Sebille a été retrouvé sain et sauf. L'avis de recherche du 23 juin 2022 le concernant n'est plus d'actualité. L'homme âgé de 50 ans qui vit à Saint-Denis, quartier Saint-Jacques était jusque là introuvable. Un appel à témoin avait alors été lancé par les autorités. Plus de peur que de mal donc. (Photo : Police Nationale)

